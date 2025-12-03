(ANSA) – MOSCA, 03 DIC – La questione dell’adesione dell’Ucraina alla Nato "è una delle questioni chiave" nelle trattative tra Russia e Usa. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, sottolineando che quindi l’argomento "è stato discusso" nei colloqui di ieri al Cremlino tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo riferisce la Tass. La Russia è aperta al dialogo sull’Ucraina anche con i Paesi europei, ed è pronta a ricevere a Mosca anche leader di questi Paesi, ma loro "rifiutano tutti i contatti", ha aggiunto. "Gli europei rifiutano tutti i contatti, anche se il presidente Putin ha detto più volte: se qualcuno dei leader europei vuole parlare, prego, benvenuti, venite a Mosca". "Da parte nostra non c’è alcun atteggiamento negativo verso le proposte di contatto". (ANSA).