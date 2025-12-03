(ANSA) – ROMA, 03 DIC – "Sono veramente molto, molto, molto soddisfatto del lavoro che sto facendo e che ho fatto negli anni. Ed è veramente un lavoro molto bello, soprattutto la legatoria, la creazione del libro: dai fogli stampati, alla piegatura dei fogli, alla raccolta delle segnature, alla cucitura, alla brossura che incolla le copertine al libro, al taglio stesso del libro fino all’inscatolamento". A parlare è Federico Mariuzzo, ha 26 anni ed è affetto da una forma lieve di autismo. E’ assunto da tre anni nella cooperativa sociale onlus la Legotecnica, la cui sede è a Pasian di Prato, comune vicino ad Udine, in Friuli Venezia Giulia, ma ci lavora da sette considerando il tirocinio inclusivo. Una cooperativa fondata il 21 marzo del 1980, come spiega il presidente Nicola Valent, da 19 ragazzi con disabilità che erano ospiti in una comunità alloggio di Udine. "Questi ragazzi – ricorda – avevano iniziato per impiegare il loro tempo libero con dei piccoli lavori di legatoria. Avevano visto che erano capaci e le loro disabilità non erano dei limiti, le commesse cominciarono ad arrivare e piano piano hanno fondato la Legotecnica che oggi ha un fatturato di 550mila euro, gran parte assorbito dal costo del lavoro". Attualmente i soci lavoratori sono 12, sei dei quali con disabilità, e ogni giorno stanno nei due capannoni di 1300 metriquadrati, ciascuno, dove vi lavorano anche altre 30 persone tutte con disabilità: 12 del vicino centro diurno e le altre retribuiti dai servizi presenti sul territorio, come la Asl. "Il libro di cui sono più soddisfatto – dice Federico – lo abbiamo finito ieri di tagliare e inscatolare ed è ‘Friuli del ‘900’ sono tutte le foto in bianco e nero. Mi è piaciuto perchè descrive il mio territorio, ma anche perchè l’ho realizzato tecnicamente". (ANSA).