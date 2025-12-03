(ANSA) – ROMA, 03 DIC – A Roma si confermano ai vertici della classifica Eduscopio il Visconti per il classico e il Righi per lo scientifico, con punteggi superiori rispetto ai licei milanesi di pari indirizzo. Secondo posto il Mamiani di viale delle Milizie e sul gradino più basso il Tasso vicino a via Veneto. Tra i primi dieci restano il Vivona, il Giulio Cesare, il Vittorio Emanuele II, il Tacito, l’Augusto e il Montale. A sorpresa esce uno storico istituto nel centro storico, il Virgilio di via Giulia, per lasciare posto al paritario De Merode piazza di Spagna. A Milano il Berchet torna primo tra i classici e il Volta mantiene la leadership tra gli scientifici. Carducci al terzo e Beccaria al quinto posto. Completano la top five due paritarie, Sacro Cuore e Carrel. Tornando a Roma, oltre al De Merode, spiccano il San Giovanni Battista, il San Sisto, il Renzo Levi il Sant’Orsola, il San Paolo, il Santa Marta. Tra le novità della nuova edizione di Eduscopio c’è infatti l’avanzata delle scuole private: fino a qualche anno fa la presenza delle private nella classifica si notava appena, un paio di nomi al massimo, oggi in alcuni casi le private si trovano addirittura in vetta, davanti a pubbliche storiche. Ecco le principali: Torino Dal liceo classico alle scienze umane e persino lo scientifico, in diversi indirizzi gli istituti della provincia si confermano meglio di Torino. Mentre in città il Cavour torna al top tra i classici e guadagnano le vette due scuole paritarie, la Sacra Famiglia per le Scienze Umane (opzione Economico sociale) e l’Agnelli che sfila il primo posto allo Spinelli che lo scorso anno aveva portato a casa il tris in Provincia. Era anche primo in Regione come scientifico, posto che si aggiudica il liceo Ancina di Fossano. Firenze Il Galilei e il Meucci sono gli istituti tecnici di Firenze con la miglior percentuale di occupati a due anni dal diploma, l’agrario primo tra i professionali. Il Machiavelli è invece quello che forma meglio per l’università, si tratti di liceo scientifico, linguistico o scienze umane. Il Galileo e il Michelangiolo continuano a occupare i primi due posti fra i licei classici. Bologna A Bologna il Galvani rimane saldo in testa sul Minghetti per i licei classici, il Copernico mantiene il primato tra gli scientifici, dove primo è il Fermi per le Scienze applicate e il Mattei di San Lazzaro si prende il primo posto nel gettonatissimo Scienze umane in una classifica che ha coinvolto 19.773 diplomati in tutta la provincia (di cui 10.957 a Bologna). Con una novità: la rivincita delle scuole di provincia. La contesa tra i due classici cittadini, la vince per il secondo anno di seguito il Galvani, ma se si allarga l’orizzonte, la prima sorpresa dell’edizione 2025 è che il Rambaldi Valeriani di Imola passa dal terzo al primo posto, diventando il migliore della città metropolitana. Genova A Genova il Cassini si conferma il miglior liceo scientifico, il classico Colombo la spunta ancora una volta sul liceo Mazzini mentre per Scienze Umane in vetta c’è il liceo Marconi Delpino di Chiavari. Per chi, invece, sceglie un percorso orientato al mondo del lavoro, l’istituto Primo Levi di Ronco Scrivia garantisce un tasso di occupazione dopo il diploma dell’84%, seguito dall’istituto tecnico tecnologico Natta Deambrosis di Sestri Levante al 75% e dal professionale Odero di Sestri Ponente al 73%. Napoli A Napoli il primato cittadino del Convitto Emanuele II è, così, una conferma: tra i classici precede il Sannazaro, secondo, e il Calamandrei, che conquista il terzo posto "soffiandolo" all’Umberto I, terzo un anno fa. Tra gli scientifici, il Mercalli e il Labriola seguono il Convitto. Palermo Il Garibaldi di Palermo torna al primo posto fra i licei classici della provincia. In vetta agli scientifici, invece, si piazza l’istituto paritario Gonzaga seguito dal Benedetto Croce e dal Cannizzaro, ma allargando il panorama anche ai dintorni del capoluogo ci sono eccellenze in questo indirizzo anche a Gangi e a Castelbuovo. Fra i tecnici e i professionali spiccano il tecnico-economico Damiani Almeyda-Crispi, il tecnico tecnologico Enrico Medi, il Paolo Borsellino e il Pietro Piazza come alberghiero. (ANSA).