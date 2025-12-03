(ANSA) – BRUXELLES, 03 DIC – "La storia degli 80 anni che racconta l’ANSA è la storia dell’Italia in Europa e nel mondo. Ed è un po’ anche la storia della nostra memoria". Con queste parole il Rappresentante Permanente presso l’Ue Vincenzo Celeste ha aperto l’inaugurazione della mostra ANSA80 a Bruxelles, ultima tappa europea della raccolta fotografica con cui l’Agenzia ha celebrato il suo ottantesimo anniversario. La mostra è stata inaugurata presso ‘Io sono il Piemonte’, a due passi dall’Eurocamera, e ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza della comunità italiana in Ue, dai diplomatici alle imprese fino agli europarlamentari. "Oggi è fondamentale il corretto racconto, veritiero e informato, dei fatti. È qualcosa di prezioso. Le foto sono sicuramente uno specchio, ma non sono sufficienti. C’è sicuramente bisogno del lavoro dei giornalisti", ha sottolineato l’Ambasciatore Celeste. Al suo intervento è seguito il saluto dell’Ambasciatore italiano in Belgio Federica Favi. "Nelle foto qui a Bruxelles la storia di vite, del mondo e l’impegno dei giornalisti. Questa mostra racconta momenti delle nostre vite, della nostra storia e del mondo, e mette in luce il lavoro dei giornalisti, che fanno un lavoro prezioso ai tempi della disinformazione, conflitti e sfide tecnologiche", ha rimarcato Favi. "Ottant’anni di storia italiana, europea e del mondo, raccontate con indipendenza, imparzialità e obiettività, valori sanciti dallo statuto dell’Agenzia e oggi più attuali che mai, in un momento storico caratterizzato dalla diffusione della disinformazione e da una crescente fragilità dei sistemi democratici", ha ricordato nel suo intervento l’amministratore delegato dell’ANSA Stefano De Alessandri. La tappa brussellese della mostra ANSA80 – che è stata organizzata in partnership con Intesa Sanpaolo – è stata anche l’occasione per un momento di riflessione sull’attualità europea, a cominciare dalla guerra in Ucraina, con gli eurodeputati Stefano Cavedagna (Fdi) e Dario Nardella (Pd). Mentre la vicepresidente dell’Eurocamera Pina Picierno è tornata sul grande tema delle fake news. "ANSA80 non è solo una mostra fotografica, in ogni scatto c’è un frammento di memoria collettiva", ha spiegato l’eurodeputata Dem rimarcando "il lavoro di un’agenzia come l’ANSA resta fondamentale. È un’informazione verificata, tempestiva, affidabile e in un’epoca di fake news e di disinformazione ciò non è un accessorio". "Abbiamo deciso di supportare l’evento come perché accompagniamo l’Italia e l’Europa nella trasformazione digitale mettendo a disposizione una rete estesa in fibra ottica che raggiunge 16 milioni abitazioni in Italia", ha spiegato Francesco Rotunno, specialist Eu Affairs di Open Fiber. "È una mostra che racconta gli ultimi 80 anni di un’Italia e un mondo in evoluzione", ha aggiunto Vincenzo Ferraiuolo, Head of Eu Affairs di Vodafone+Fastweb. Le due aziende, assieme a Lavazza e Ansaldo Energia sono state sponsor dell’iniziativa. (ANSA).