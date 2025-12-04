(ANSA) – MONTE ROBERTO, 04 DIC – È ancora ricercato Nazif Muslija, il 50enne marito di Sadjide Muslija, trovata morta ieri mattina dopo essere stata picchiata nella casa dove abitavano insieme a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona). La Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona è tornata questa mattina nella casa per cercare tracce microscopiche e l’oggetto contundente che potrebbe essere stato usato per uccidere la donna. I rilievi ieri sera si sono conclusi intorno alle 21,30 e questa mattina i militari sono tornati sul posto, mentre si continua a ricercare senza sosta l’uomo. I carabinieri avrebbero repertato degli oggetti in casa che potrebbero essere compatibili con l’azione. Non è ancora stata fissata una data per l’autopsia sul corpo della donna. (ANSA).