(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Ultime ore di tempo incerto e a tratti piovoso. Il Ponte dell’Immacolata sarà, infatti, caratterizzato da giornate soleggiate e caldo anomalo. Merito di un anticiclone che dominerà sull’Italia. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Nelle prossime 24 ore – afferma – avremo una diffusa variabilità perturbata con molte nubi e qualche pioggia da Nord a Sud. Le precipitazioni si concentreranno sulla fascia tirrenica e sulle Isole Maggiori fino all’ora di pranzo di oggi. Non mancheranno piovaschi sparsi a macchia di leopardo anche al Nord e sulla fascia adriatica". Dal pomeriggio non pioverà più al Nord, mentre la perturbazione si attarderà un po’ di più sulle regioni meridionali. Da sabato il tempo sarà bello quasi ovunque ma ancora un po’ uggioso sulle estreme regioni del Sud, in particolare tra Sicilia tirrenica, Calabria e Basso Adriatico. Qualche isolato acquazzone bagnerà le stesse zone anche domenica e qualche fiocco di neve cadrà anche dalla parte opposta dell’Italia, cioè in Valle d’Aosta. Per la festa dell’Immacolata, il tempo sarà bello e mite ovunque. Nel dettaglio: – Venerdì 5. Al Nord: molte nubi, piovaschi irregolari e localizzati. Al Centro: piogge sparse poi migliora. Al Sud: piogge specie sulle tirreniche. Ventoso. – Sabato 6. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole, soffia il Maestrale. Al Centro: nubi sparse, venti da nord. Al Sud: deboli piogge su Puglia, Calabria e Sicilia; ventoso. – Domenica 7. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: deboli piogge tra Sicilia e Calabria; ventoso. – Tendenza: bel tempo per la Festa dell’Immacolata con temperature in aumento, alta pressione ad oltranza. (ANSA).