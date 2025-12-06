Code per attraversare la dogana tra Italia e Svizzera nella prima giornata del ponte dell’Immacolata. Il traffico è intenso sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso ma non si registrano gravi criticità, grazie anche alla rimozione del cantiere sul viadotto Fati e alla riapertura di tutte le corsie in entrambi i sensi di marcia.

Da oggi a lunedì, Anas prevede sulla rete gestita dalla società in Italia circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti o gite ai mercatini di Natale. “In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Inoltre, dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali”.

In Lombardia, il maggior numero di veicoli in transito è atteso verso le località montane. Anas segnala tra le strade a maggiore rischio traffico la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 22.

Sull’autostrada A9 previsto traffico intenso soprattutto al confine, come già sta avvenendo nella giornata di oggi. Chiuso il cantiere sul viadotto, sono comunque ancora programmate chiusure notturne. Già annunciate limitazioni per lavori di pavimentazione per tutta la prossima settimana, a partire da martedì.