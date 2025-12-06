(ANSA) – TREVISO, 06 DIC – "Uno dei primi appuntamenti da presidente sarà andare con Mario (Conte, ndr) che è presidente di Anci Veneto, e i sindaci del Veneto, a Roma al ministero dell’Interno a confrontarci con il ministro dell’Interno Piantedosi per affrontare il tema della sicurezza a partire dalle grandi città". Lo ha detto il presidente eletto del Veneto Alberto Stefani, parlando a Treviso a un evento organizzato dal gruppo Nem. L’obiettivo, spiega Stefani sul palco col sindaco di Treviso Conte prima dell’inizio dell’intervista condotta dal direttore dei quotidiani del gruppo Nem Paolo Possamai, è "poter costruire un piano di sicurezza per il Veneto che parta da una forte collaborazione con i sindaci. I sindaci sono un baluardo straordinario. Purtroppo sul tema della sicurezza spesso si prendono delle colpe che non sono di diretta competenza del sindaco, ma con una forte sinergia interistituzionale noi possiamo dare loro una mano". (ANSA).