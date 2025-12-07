(ANSA) – TRIESTE, 07 DIC – Sono precipitati in due da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all’istante dopo un volo di una trentina di metri. E’ il bilancio di un incidente di montagna avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le poche informazioni diffuse, le due persone sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo volo. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, elisoccorso, Guardia di finanza e Carabinieri. (ANSA).