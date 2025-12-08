(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 08 DIC – Si rivolge alla Madonna per "un’umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra da cui Dio l’ha plasmata" e per i "tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza", papa Leone compiendo l’atto di venerazione alla Vergine in piazza di Spagna. "Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra – invoca papa Prevost -, speranza nel mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l’aurora. Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione". (ANSA).