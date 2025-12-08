(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Libera – nel suo dossier ‘Italia sotto mazzetta’, in vista della giornata internazionale della lotta alla corruzione che si celebra domani – ha censito le inchieste sulla corruzione dal 1° gennaio al 1° dicembre 2025: sono 96, alla media di otto al mese, con il coinvolgimento di 49 procure in 15 regioni e 1.028 persone indagate. Le regioni meridionali, compreso le isole, primeggiano con 48 indagini in totale, seguite da quelle del Centro (25) e dal Nord (23). La Campania è "maglia nera" con 219 persone indagate, segue la Calabria con 141 e la Puglia con 110. La Liguria con 82 persone indagate è la prima regione del Nord Italia, seguita dal Piemonte (80). Ci sono "mazzette" in cambio di un’attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana iure sanguinis o per ottenere falsi certificati di morte. In altri casi le "mazzette" hanno facilitato l’aggiudicazione di appalti nella sanità, per la gestione dei rifiuti piuttosto che per la realizzazione di opere pubbliche, la concessione di licenze edilizie, l’affidamento dei servizi di refezione scolastica. Ci sono scambi di favori per concorsi truccati in ambito universitario. E ancora, le inchieste per scambio politico elettorale e quelle relative alle grandi opere con la presenza di clan mafiosi. L’istantanea mostra un quadro allarmante: l’avanzata sotterranea e senza freni della corruzione in Italia. segnala Libera. (ANSA).