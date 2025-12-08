(ANSA) – BRUXELLES, 08 DIC – "Anche le dichiarazioni folli fanno parte della libertà di espressione". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel briefing con la stampa in merito alle dichiarazioni che hanno equiparato l’Ue al Terzo Reich. "Dsa e Dma si applicano allo stesso modo a tutte le piattaforme online dell’Ue", ha detto poi il portavoce Thomas Regnier in merito alle parole di JD Vance secondo cui la multa a X è un attacco al popolo americano. "E’ molto importante tenere a mente ora, riguardo alle dichiarazioni folli", che "ci vogliono una o due frasi per polarizzare il mondo. Ci vogliono una o due frasi per creare escalation". (ANSA).