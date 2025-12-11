(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Ub Scuola Università e Ricerca (Piemonte), insieme a Cobas Sicilia, Cobas Veneto e Cobas Umbria aderiscono all’appello di un gruppo di docenti italiani dopo il varo, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, delle linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola. L’appello invita a "resistere all’adozione frettolosa ed acritica delle intelligenze artificiali centralizzate imposte da Big Tech, come ChatGPT e Gemini. Il ministero pretende che questi software siano in grado di svolgere il ruolo di "tutor per l’apprendimento personalizzato", tacendo sul fatto che forniscono informazioni verosimili, ma false. Si tratta, infatti, di software immaturi per l’uso nel mondo reale, che un recente studio del MIT (Massachusett Institute of Technology, 2025) indica aver fallito nel 95% dei progetti pilota in cui sono stati utilizzati. L’insistenza sulla loro adozione risponde alle necessità di chi li produce, non della scuola". L’appello ribadisce che "la relazione umana è l’unico ingrediente indispensabile per l’insegnamento e l’apprendimento e si conclude invitando a sperimentare tecnologie conviviali, situate e basate su software libero perché solo con uno sforzo che parte dalle reali necessità di allievi, docenti e famiglie, sarà possibile rinnovare la scuola, invece di renderla una macchina per l’addestramento automatizzato di allievi trasformati in ‘prodotti di filiera’". All’appello hanno già aderito diverse personalità storicamente attive nel movimento per il software libero, quali il prof. A. R. Meo, presidente di Assoli (ASsociazione per il SOftware LIbero www.softwarelibero.it). Il 16 dicembre alle ore 14.30 presso la sede CUB SUR in corso Marconi 34 a Torino e online su http://lancio.vado.li si terrà una conferenza per spiegare obiettivi e tempistiche della campagna. Maggiori informazioni e rassegna stampa sono reperibili sul sito della campagna: http://iabasta.ghost.io (ANSA).