Pallacanestro Cantù, ufficiale Liam Udom. Arriva nel giorno del suo 26esimo compleanno

Nuovo colpo di mercato per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. Proprio nel giorno del suo 26esimo compleanno, il club brianzolo ha ufficializzato l’ingaggio di Liam Udom. Nato a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, Udom è un’ala-guardia di 199 centimetri per 85 chili. Giocatore dalla spiccata esplosività atletica sul parquet, riesce a combinare una forte attitudine difensiva a un’eccellente efficacia nella metà campo offensiva.

Arriva in Brianza dopo una stagione straordinaria vissuta a Rieti, dove si è laureato miglior tiratore dell’intera regular season. Udom approda a Cantù nel pieno della propria maturità sportiva.

Il neo-acquisto si è detto entusiasta per la chiamata di una piazza così storica, dichiarando: “Da parte mia c’è grande voglia di mettermi al lavoro, perché non vedo l’ora di poter dare il mio contributo e lottare sul campo per questo Club”.

A dare il benvenuto al nuovo arrivato è il general manager di Cantù, Simone Giofrè: “Liam è un giocatore che nelle ultime stagioni si è affermato come una delle rivelazioni del campionato di A2. La sua crescita costante lo ha portato a essere, nel suo ruolo, uno degli atleti più interessanti del panorama nazionale. Ci auguriamo che questa nuova avventura rappresenti per lui l’opportunità di continuare il proprio percorso di maturazione, e che possa contribuire con le sue indubbie qualità tecniche al raggiungimento dei migliori traguardi di squadra possibili”.