Pallacanestro Cantù, ufficiale Liam Udom. Arriva nel giorno del suo 26esimo compleanno

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Nuovo colpo di mercato per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. Proprio nel giorno del suo 26esimo compleanno, il club brianzolo ha ufficializzato l’ingaggio di Liam Udom. Nato a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, Udom è un’ala-guardia di 199 centimetri per 85 chili. Giocatore dalla spiccata esplosività atletica sul parquet, riesce a combinare una forte attitudine difensiva a un’eccellente efficacia nella metà campo offensiva.

Arriva in Brianza dopo una stagione straordinaria vissuta a Rieti, dove si è laureato miglior tiratore dell’intera regular season. Udom approda a Cantù nel pieno della propria maturità sportiva.

Il neo-acquisto si è detto entusiasta per la chiamata di una piazza così storica, dichiarando: “Da parte mia c’è grande voglia di mettermi al lavoro, perché non vedo l’ora di poter dare il mio contributo e lottare sul campo per questo Club”.

A dare il benvenuto al nuovo arrivato è il general manager di Cantù, Simone Giofrè: “Liam è un giocatore che nelle ultime stagioni si è affermato come una delle rivelazioni del campionato di A2. La sua crescita costante lo ha portato a essere, nel suo ruolo, uno degli atleti più interessanti del panorama nazionale. Ci auguriamo che questa nuova avventura rappresenti per lui l’opportunità di continuare il proprio percorso di maturazione, e che possa contribuire con le sue indubbie qualità tecniche al raggiungimento dei migliori traguardi di squadra possibili”.