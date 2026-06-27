Prima Assemblea annuale per CNA Lombardia Nord-Ovest: bilancio positivo

A Vertemate con Minoprio, in provincia di Como, si è svolta oggi la prima Assemblea annuale di Cna Lombardia Nord-Ovest, l’associazione che rappresenta artigiani e piccole imprese del territorio. L’organizzazione è nata un anno fa dalla fusione tra Cna Lario Brianza e Cna Varese, e proprio oggi ha tracciato un bilancio positivo dei primi dodici mesi. Sono state avviate numerose iniziative a sostegno delle imprese locali, mentre l’associazione guarda già ai progetti dei prossimi mesi. Il presidente Pasquale Diodato ha definito questo periodo intenso e ricco di soddisfazioni, sottolineando che si tratta soltanto dell’inizio di un percorso. La scelta della sede, la Fondazione Minoprio, del resto non è stata casuale: si tratta di una nota accademia formativa, e ospitare qui l’assemblea ha voluto richiamare l’attenzione sulla formazione e sul futuro dei giovani. Lo ha ribadito anche il vicepresidente Luca Mambretti, secondo cui i percorsi professionalizzanti di qualità sono lo strumento per rinnovare le imprese del territorio.