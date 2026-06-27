Agli arresti domiciliari continuava a spacciare, arrestato 25enne marocchino

Era agli arresti domiciliari, ma violava ripetutamente le prescrizioni imposte e proseguiva probabilmente anche l’attività di spaccio. L’uomo, un 25enne marocchino residente a Novedrate, è stato dunque arrestato dai carabinieri di Cantù, che hanno eseguito un ordine di carcerazione firmato dal magistrato di sorveglianza. A casa del 25enne, quando hanno eseguito l’arresto, i carabinieri hanno sequestrato 35 dosi di cocaina per un peso complessivo di 14 grammi e 3mila euro in contanti probabilmente ottenuti con la vendita della droga.