Incendio della notte in vicolo Duomo a Como, indagini sulla causa

Incendio nella notte in vicolo Duomo a Como, a pochi passi dalla cattedrale della città. Le fiamme hanno interessato un tavolino e arredi di un locale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio prima che potesse estendersi anche all’area circostante. Accertamenti sulla causa del rogo. L’area è stata sequestrata per le verifiche per chiarire l’origine delle fiamme. Tra le ipotesi un atto vandalico o comunque un gesto doloso, ma sono ancora in corso gli accertamenti. Non ci sono persone coinvolte.