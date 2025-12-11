(ANSA) – COLOGNO MONZESE, 11 DIC – "Penso che il governo, in una situazione super complicata, stia facendo bene: tutti gli indicatori economici rimangono positivi in una situazione macroeconomica europea e mondiale complicatissima. Quindi il mio giudizio è positivo. Poi guardiamoci intorno. Secondo me abbiamo il miglior primo ministro in circolazione in Europa". Parola del vicepresidente e amministratore delegato di Mfe – Mediaset, nell’incontro con i giornalisti per gli auguri di fine anno negli studi di Cologno Monzese. Il giudizio positivo riguarda "anche la manovra", aggiunge. Scendere in campo al momento non è un’opzione: "Tutte le energie sono dedicate a Mfe, alla nostra Europa e quelle che rimangono alla mia famiglia che è il centro della mia vita", ribadisce. E chi gli fa notare che nel 2027 avrà la stessa età di suo padre Silvio quando si è candidato in politica, risponde con una battuta: "Oggi la scienza porta la vita ad allungarsi, c’è tempo…". Sulla necessità di un rinnovamento in Forza Italia non ha cambiato idea: "Io ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt’altro che facile", osserva. Ma per il futuro "ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato. Attenzione, che non metta in discussione i valori fondanti di Forza Italia, che sono i valori fondanti del pensiero e dell’agire politico di Silvio Berlusconi, ma valori che devono essere portati a ciò che è oggi la realtà, cioè all’anno 2025". E sulle facce nuove, "quello che vale per Forza Italia vale per la politica in generale". Nel pieno dello scontro tra Usa e Ue, sottolinea: "Di sicuro ciò che è stato fatto fino ad oggi non è sufficiente, ma l’Europa deve riuscire ad esistere, ad agire e a difendersi. Di questo sono certo. Prima di tutto da cittadino italiano ed europeo, e ancora di più da imprenditore italiano ed europeo". (ANSA).