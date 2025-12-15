(ANSA) – ROMA, 15 DIC – Arriva una perturbazione con pioggia e neve a partire dal Nord-Ovest. Piemonte e Liguria in particolare. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’alta pressione ha ormai le ore contate, sono in arrivo piogge abbondanti e non solo, anche copiose nevicate, grazie all’ingresso di un fronte perturbato pilotato da aria polare-marittima. Dalla serata di lunedì 15 dicembre e per tutta la giornata di martedì 16 la neve cadrà abbondantemente sull’arco alpino occidentale con accumuli che oltre i 1500 metri potranno superare i 50 centimetri di accumulo, specie su quelle marittime. Precipitazioni nevose che saranno decisamente meno intense e a quote più elevate su tutto il resto delle Alpi. E la neve potrebbe raggiungere quote prossime alla pianura, 25-350 metri, tra Cuneese e Astigiano, a causa di una omotermia da rovesciamento. Questo fenomeno si verifica quando le precipitazioni (se intense) riescono a trascinare l’aria fredda in quota fino al suolo, mantenendo la colonna d’aria sufficientemente fredda da impedire la fusione del fiocco. Sarà invece pioggia su Liguria, Lombardia, Emilia, basso Veneto, Toscana, Sardegna e Sicilia. In Liguria la persistenza e l’intensità dei fenomeni potrebbe portare accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 millimetri (100 litri per metro quadro). Altrove il cielo risulterà coperto o molto nuvoloso con pioviggini. Temperature nel complesso sempre superiori alla media, sotto la spinta di umidi e caldi venti di Scirocco. Nel medio-lungo termine non si intravedono ondate di freddo importanti, ma nemmeno rimonte anticicloniche degne di nota, sarà infatti il flusso atlantico a dominare la scena. Nel dettaglio: Lunedì 15. Al Nord: nubi in aumento, piogge dalla sera su Liguria e Piemonte. Al Centro: nubi in aumento. Al Sud: nubi in aumento, peggiora in Sardegna con piogge. Martedì 16. Al Nord: piogge diffuse, neve oltre i 1000 metri (più in basso in Piemonte). Al Centro: piogge su settori tirrenici. Al Sud: maltempo in Sicilia, piogge sparse altrove. Mercoledì 17. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: variabile e mite. Al Sud: nubi sparse e schiarite, mite. Tendenza: peggiorerà al Sud, più asciutto altrove. (ANSA).