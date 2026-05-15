Oggi alle 14.30 a Lambrugo l’ultimo saluto a monsignor Albino Casati

Oggi a Lambrugo l’ultimo saluto a monsignor Albino Casati. Nato nel 1939 nel paese brianzolo, ha vissuto la sua missione di sacerdote nelle zone della periferia di Roma.



Don Albino aveva compiuto gli studi nel seminario francese, a Roma, negli anni del Concilio. Ha svolto il ministero prima a Santa Marinella per due anni e poi a Malagrotta, nella Parrocchia di San Rocco. Da lì sono nate due altre parrocchie nella periferia di Roma: il Corpus Domini nella borgata Massimina, e la Madonna di Fatima, alla borgata Massimilla.

Dopo aver lasciato la Massimilla ai preti del Don Orione, Don Albino è stato Parroco del Corpus Domini fino al 2014. In Diocesi ha ricoperto l’incarico di vicario giudiziale, consultore e membro del consiglio presbiterale.

Monsignore dal 1985, era stato nominato dal Vescovo Gianrico Canonico onorario della cattedrale.

“Il suo servizio è stato caratterizzato da una donazione totale e generosa, con una particolare attenzione al catechismo e alla Messa domenicale. Verrà ricordato con l’affetto e la riconoscenza che merita per tanti anni di ministero umile e fedele” ricorda la pagina ufficiale della Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina.

Don Albino riposerà accanto ai suoi confratelli, nella cappella che accoglie i religiosi lambrughesi.