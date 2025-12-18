(ANSA) – UDINE, 18 DIC – E’ durata meno di cinque minuti la nuova udienza sul caso del Natisone. Soltanto il tempo che il giudice Daniele Faleschini Barnaba disponesse la citazione della responsabilità civile per il ministero dell’Interno e per Arcs, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendoli irettamente nella fase processuale. Subito dopo, è stato disposto il rinvio al prossimo 3 marzo, quando si entrerà nella fase dibattimentale, in cui è previsto l’ascolto di decine di testimoni. Per la morte dei tre ragazzi travolti dall’improvvisa piena del fiume Natisone – Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar – il 31 maggio 2024, sono indagati tre vigili del fuoco della centrala operativa di Udine e un operatore della centrale operativa sanitaria Sores. Anche oggi, come era accaduto nelle due precedenti udienze, erano presenti in aula numerosissimi vigili del fuoco e infermieri, a testimonianza di solidarietà ai colleghi indagati. (ANSA).