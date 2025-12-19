(ANSA) – TORINO, 19 DIC – Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha compiuto nella notte un blitz davanti al palazzo della Regione a Torino. "All’interno di questo grattacielo – dicono gli organizzatori dell’azione – si prendono le decisioni più importanti del Piemonte, si può considerare la vera stanza dei bottoni ed proprio in questo luogo che vogliamo lanciare il primo segnale forte alle istituzioni locali". "Molte aree cittadine a Torino, ma anche in altre città piemontesi, sono abbandonate allo spaccio, sovraffollate di immigrazione clandestina e di illegalità – continuano gli organizzatori – senza dimenticare le notizie di stupri e violenze perpetrate da criminali che non dovrebbero stare sul suolo italiano. Questo blitz vuole essere il nostro biglietto da visita per presentarci a Torino con la ferma volontà di lanciare un progetto importante e ambizioso come la Remigrazione". "Nei prossimi mesi daremo vita anche alla raccolta firme per la proposta di legge sulla remigrazione appunto – conclude la nota -. Chiunque sia irregolare sul suolo italiano non ha diritto a rimanere, tantomeno chi delinque. Non è più tempo di essere in ostaggio a casa nostra, torniamo ad essere padroni delle nostre città". (ANSA).