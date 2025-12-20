(ANSA) – PESCARA, 20 DIC – "C’è stato un attacco scomposto e offensivo nei confronti dei giudici da parte dei ministri Salvini e Roccella, espresso peraltro in mancanza di conoscenza del provvedimento, perché le motivazioni non sono ancora uscite. E comunque è inaccettabile il tono". È quanto dichiara Virginia Scalera, giudice del tribunale di Pescara e presidente della sezione Abruzzo dell’Anm a proposito degli attacchi di alcuni componenti del governo ai giudici dopo la decisione della corte d’Appello di respingere il reclamo della ‘famiglia nel bosco’ contro l’ordinanza che ha sospeso la responsabilità genitoriale e ha disposto l’allontanamento dei figli in una casa famiglia. "Abbiamo l’impressione chiara che sia un modo per riattivare l’attenzione dell’opinione pubblica, strumentalizzando una storia significativa in ottica referendaria. Ogni volta si additano i giudici, si parla di sequestro di bambini. Stigmatizziamo gli attacchi del Governo" continua Scalera che richiama al "rispetto della separazione dei poteri e il rispetto istituzionale dovuto a chi sta facendo il suo lavoro". (ANSA).