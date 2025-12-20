(ANSA) – L’AQUILA, 20 DIC – "Nonostante il pronunciamento della Corte di Appello, il processo comunque continua davanti al Tribunale per i Minorenni dove si è svolta l’udienza in contraddittorio tra le parti nella quale tutti hanno espresso e potranno esprimere le proprie difese". Così all’ANSA l’avvocato Carla Lettere, presidente della Camera minorile d’Abruzzo, facendo intendere che non è definitivo il provvedimento della Corte d’appello dell’Aquila che ieri ha respinto il reclamo dei legali dei genitori dei tre bambini che abitavano in una casa nel bosco a cui è stata sospesa momentaneamente la responsabilità genitoriale. L’esperta in diritto di famiglia e minorile, e con una vasta esperienza al Tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario in materia di famiglia e minori, sottolinea che "il tribunale si aspetta dai genitori una modifica di quelle condotte pregiudizievoli, chiedendo delle azioni positive nell’interesse dei minori e mette a disposizione dei minori e dei genitori il supporto dei servizi sociali affinché si possa predisporre una progettualità sull’intero nucleo". "Il processo minorile – evidenzia – deve sempre tener conto del ‘best interest’ del minore che si concretizza, secondo giurisprudenza, nel migliore interesse per quel minore in quel determinato frangente". (ANSA).