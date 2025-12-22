(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO, 22 DIC – Attraversa le vie del centro di San Giovanni Rotondo (Foggia) per arrivare a Casa Sollievo della Sofferenza la fiaccolata organizzata dalle organizzazioni sindacali del comparto dei medici dopo le proteste del personale dell’ospedale, a seguito della decisione della dirigenza della struttura sanitaria di disdire i contratti collettivi attualmente in vigore e di applicare, a partire da marzo 2026, contratti di natura privatistica, utilizzati dalle case di cura. Alla fiaccolata anche i sindaci del comprensorio del Gargano, oltre all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese e cittadini comuni. Un lungo corteo di gente con fiaccole tra le mani in una marcia silenziosa e solidale. Presente questo pomeriggio nella cittadina di San Pio anche il segretario nazionale Anmirs (associazione nazionale medici istituti religiosi spedalieri) Donato Menichella, che ha sottolineato "la necessità di difendere il contratto in essere per i medici in servizio presso Casa Sollievo che sono medici ospedalieri". Il segretario Menichella in mattinata aveva fatto sapere di aver depositato "in Regione Puglia una richiesta di apertura di un tavolo di crisi per un tentativo di composizione della vertenza". L’incontro, aperto a tutte le organizzazioni sindacali e alla dirigenza di Casa Sollievo, a quanto si apprende, potrebbe svolgersi prima della fine dell’anno. (ANSA).