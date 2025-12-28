(ANSA) – ROMA, 28 DIC – L’ultima domenica del 2025 con il sole e temperature miti, in particolare sulle Alpi e sulle regioni del Centro-Sud, grazie all’area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo. Per Capodanno è però probabile l’arrivo di masse d’aria fredda dalle regioni artiche. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. L’arrivo del freddo, si legge nella nota, è atteso "tra gli ultimi giorni del 2025 e l’avvio del nuovo anno", che si prevede "darà il via alla prima e significativa ondata di freddo su scala continentale di questa stagione". Per la notte di San Silvestro, prosegue Gussoni, "sono previsti valori termici diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, con condizioni favorevoli a gelate estese. Anche le regioni meridionali risentiranno di un sensibile raffreddamento". Tra la serata di giovedì pimo gennaio e e nella notte fra il primo e il 2 sono previste precipitazioni al Centro-Sud e nevicate sulle zone interne appenniniche. Nel dettaglio: Domenica 28: al Nord stabile e soleggiato; al Centro prevalenza di sole; al Sud qualche pioggia specie in Sardegna. Lunedì 29: al Nord sole, temperature in calo; al Centro stabile e soleggiato; al Sudqualche pioggia specie in Sicilia, sole altrove. Martedì 30: al Nord soleggiato, nebbie al mattino; al Centro locali piogge, neve in montagna; al Sud vento in aumento, possibili piogge . (ANSA).