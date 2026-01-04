(ANSA) – BELLUNO, 04 GEN – È stato ritrovato il corpo dell’escursionista Simone Dal Bon, 43enne di Schio (Vicenza), disperso dal 27 dicembre sulle montagne vicentine. Da alcuni giorni il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e Veneto avevano iniziato le ricerche dopo il ritrovamento della sua macchina a Pian delle Fugazze, al confine tra Trentino e Veneto. Nel corso della giornata di ieri, sulla base di varie segnalazioni ritenute attendibili, sono state battute alcune aree principali: quella della zona del Pasubio e la zona del monte Baffelan e del monte Cornetto. Nelle ricerche è stato utilizzato anche l’elicottero di Trento per effettuare dei sorvoli sul Pasubio e proprio in un canalone è stato rinvenuto il corpo e sono ancora in corso le procedure per il recupero della salma. (ANSA).