(ANSA) – CAGLIARI, 13 GEN – Un barchino con a bordo 11 migranti è stato rintracciato da una motovedetta della Guardia di finanza, mentre cercava di raggiungere le coste del sud Sardegna. L’imbarcazione a bordo della quale viaggiavano otto uomini, due donne e un bimbo di pochi mesi – partita dalle coste del Nord Africa – è stata raggiunta dalla motovedetta delle Fiamme gialle a circa 12 miglia dall’Isola del Toro, sulla costa sud occidentale della Sardegna. I migranti sono stati trasportati fino in porto a Sant’Antioco e poi trasferiti nel Centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari). Sul posto anche la polizia e i carabinieri. (ANSA).