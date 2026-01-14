(ANSA) – ROMA, 14 GEN – Metà gennaio senza freddo e senza gelo: a due settimane dai Giorni della Merla, le temperature sono miti come in Autunno. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase diffusamente sopra media termica: dopo un inizio 2026 con il "botto polare", gelo e minime fino a -10°C anche in Pianura Padana e in Toscana, ecco che il respiro nordafricano torna a farsi sentire. E le temperature saranno oltre la media per una decina di giorni. Mancano due settimane ai Giorni della Merla (29, 30 e 31 gennaio), periodo più freddo dell’anno secondo la tradizione popolare, e le temperature sono insolitamente miti: la leggenda meteo degli ultimi 3 giorni di gennaio è legata ad un merlo dal piumaggio bianco che si rifugiò in un camino per sfuggire al gelo e ne uscì annerito, spiegando così il colore dei merli. Il meteo di questi 3 giorni è inoltre usato per prevedere la Primavera: se sono freddi, la Primavera arriva presto, se sono miti, l’Inverno continua. Intanto le proiezioni indicano un intervallo più rigido alla fine del mese ma, per ora, siamo dentro una fase decisamente autunnale che durerà almeno una decina di giorni. Oltre alle temperature sopra media troveremo piogge sempre più frequenti da venerdì: fino ad allora, sono previsti solo piovaschi tra Liguria, Toscana e Lombardia; da venerdì e per il weekend i modelli meteorologici indicano piogge via via più diffuse al Nord e sul versante tirrenico centrale. La neve cadrà sulle Alpi oltre i 1300-1400 metri. Da lunedì, infine, attenzione alla Sciroccata del mese. Si prevede la formazione di un ciclone sul Canale di Sardegna con eccezionali venti di burrasca sulle regioni meridionali e centrali, associati anche a piogge diffuse, in particolare sulle Isole Maggiori. In sintesi, ci aspetta un periodo autunnale con piogge in intensificazione dal weekend, diffuse e con tanto vento la prossima settimana; il freddo non arriverà prima di 10 giorni, per ora il merlo bianco non si nasconderà dentro il tepore di un camino fuligginoso. (ANSA).