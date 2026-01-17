(ANSA) – BARI, 17 GEN – "Il fenomeno dell’usura è un fenomeno che c’è sempre stato, c’è ed è molto sottovalutato. È un fenomeno carsico che emerge dalle indagini o, purtroppo, quando c’è un suicidio. Noi stessi facciamo fatica a intercettare queste situazioni. Non tutte le persone che sono vittime di usura poi fanno quello che noi gli suggeriamo di fare ovvero denunciare, ed è per questo che a fronte di una situazione di usura che comunque è molto diffusa, le denunce diminuiscono". Lo ha detto a Bari Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura a margine del convegno dedicato ai 30 anni della Consulta e intitolato "Alleanza per la speranza. Le Fondazioni con lo Stato e le banche per prevenire l’usura". Per Gualzetti "il fenomeno del sovraindebitamento invece segue i cicli economici che stiamo un po’ subendo tutti ultimamente: l’aumento del prezzo delle materie prime e, quindi, i processi di inflazione". La Consulta è legata alla Cei e "a nome della Chiesa – ha proseguito Gualzetti – cerca "di arrivare prima che una persona disperata si rivolga agli usurai". "Le fondazioni- ha ricordato – offrono quegli strumenti per aiutare le vittime a sottrarsi dal recupero crediti e soprattutto dalle grinfie degli usurai". Al convegno partecipa anche il segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi, che ha definito l’usura "qualcosa di infame perché usa i bisogni degli altri per arricchirsi". "La Chiesa punta – ha dichiarato Baturi – su un ripensamento del nostro modo di vivere, dell’uso del denaro, dell’uso delle proprietà private, della tutela dei più fragili, del valore della finanza rispetto all’economia reale". "Sicuramente dobbiamo ritrovare la capacità di metterci insieme" perché "c’è un problema culturale che ancora pervade l’agire sociale", ha evidenziato l’arcivescovo di Bari – Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, secondo cui "la creazione di nuove lotterie dice di una sordità anche dello Stato al problema del gioco d’azzardo". (ANSA).