(ANSA) – CATANIA, 17 GEN – Impiegato, libero professionista e pensionato, di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Sono i profili delle quattro persone arrestate in flagranza di reato dalla polizia postale di Catania per detenzione di ingente materiale pedopornografico nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo. Il provvedimento è stato già convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. L’indagine del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania è stata avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) che, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child rescue coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. Gli approfondimenti investigativi della polizia postale di Catania hanno consentito alla Procura di emettere decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti degli indagati. Durante le operazioni, in uno dei dispositivi in uso ai quattro arrestati, sono state trovate e sequestrate decine di migliaia di file illegali, di immagini e video pedopornografici. (ANSA).