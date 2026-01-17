(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Una ispezione all’istituto Einaudi di La Spezia, dove un ragazzo è morto accoltellato da un altro studente, è stata disposta dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria. (ANSA).
