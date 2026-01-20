(ANSA) – CAGLIARI, 20 GEN – Terzo giorno consecutivo di allerta meteo rossa in gran parte della Sardegna. La Protezione civile regionale ha appena emesso un nuovo avviso valido dalle 14 di oggi, martedì 20, sino alla mezzanotte di domani, mercoledì 21 gennaio. L’allerta sarà di codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico e codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico nel Sulcis Iglesiente. Codice rosso (criticità elevata) per rischio idraulico e idrogeologico nella Sardegna meridionale e orientale, compresa Cagliari e tutto il Campidano sino all’Ogliastra. Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulla Sardegna sud occidentale e Logudoro; codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico e idrogeologico in Gallura e Tirso. Si attendono le decisioni dei rispettivi Comuni su eventuali chiusure delle scuole e uffici pubblici anche nella giornata di domani. (ANSA).