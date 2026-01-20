(ANSA) – TORINO, 20 GEN – Gedi ha informato il direttore e il cdr del quotidiano La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae spa: la trattativa – secondo quanto apprende l’ANSA – riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attività di printing (rotative). Secondo fonti vicine a Gedi, i vantaggi della proposta Sae sono molteplici: il presidente e Ad del gruppo Sae, Alberto Leonardis, è un editore di mestiere, con provata esperienza nel settore. Il network di Sae – che conta testate quali La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara – permetterebbe alla Stampa di portare la dimensione nazionale in un sistema informativo molto forte sul livello locale. Inoltre il coinvolgimento di soggetti istituzionali locali aggiunge la prospettiva di lungo termine a un progetto industriale solido: Sae ora apre infatti anche ai soggetti istituzionali piemontesi. (ANSA).