(ANSA) – TRIESTE, 21 GEN – Uno spettacolo speciale, un concerto gratuito per i cittadini in una data importante. Così è stato presentato l’evento che si terrà il 25 febbraio 2026 (ore 20.30) al teatro Politeama Rossetti, il "Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, in onore di Salvo D’Acquisto". L’esibizione della formazione, nota in tutto il mondo, sarà preceduta al mattino, sempre a teatro, da un appuntamento collaterale in cui i Carabinieri spiegheranno come evitare le truffe, problema diffuso sul territorio. Le iniziative sono state presentate questa mattina da Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla Sicurezza, dal vicesindaco di Trieste Serena Tonel, dal Colonnello Gianluca Migliozzi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trieste, e dal presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Granbassi. Lo spettacolo coinciderà con il primo anniversario della dichiarazione di "Venerabilità" di Salvo D’Acquisto, "un passo molto importante nel processo di beatificazione, tuttora in atto – è stato ricordato – per il giovane Vice Brigadiere dei Carabinieri". La giornata inizierà al Politeama Rossetti alle ore 9, con un evento a ingresso libero, aperto a tutti, dove alcuni esponenti dell’Arma dei Carabinieri parleranno del problema delle truffe, con interventi mirati alla prevenzione. Alle 20.30 sarà protagonista la Banda dell’Arma dei Carabinieri, che dal 2000 è diretta dal Maestro Massimo Martinelli, ed è composta da oltre un centinaio di orchestrali. I biglietti per il concerto saranno messi a disposizione del pubblico a titolo gratuito, a partire dal 4 febbraio e fino ad esaurimento della disponibilità, direttamente a teatro. (ANSA).