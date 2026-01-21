(ANSA) – TRIESTE, 21 GEN – Arriva in Friuli Venezia Giulia la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. La torcia, simbolo di pace, amicizia, unità e continuità tra i Giochi antichi e moderni, farà tappa in tutti i capoluoghi della regione a partire dal 23 gennaio. Si comincia da Trieste: venerdì pomeriggio, proveniente dal Goriziano, percorrerà il centro fino in piazza Unità. Questa mattina il Comune di Trieste ha presentato nel dettaglio la tappa cittadina. La partenza del primo tedoforo da viale Miramare sarà alle 17.44, l’accensione del braciere è prevista alle 19.30 in piazza Unità d’Italia dove le celebrazioni inizieranno alle 17. A Trieste ci saranno 42 tedofori, di cui tre scelti dal Comune (Veronica Toniolo, olimpionica di judo, Giovanna Micol, velista del team che ha vinto la prima edizione della Coppa America femminile, e Matteo Parenzan, campione paralimpico di tennis tavolo). A Gorizia la Fiamma olimpica giungerà la mattina successiva, sabato 24 gennaio. Il percorso dei tedofori inizierà da piazza del Municipio alle 10.45. Tra le tappe anche piazza della Transalpina, al confine con la Slovenia. La Fiamma attraverserà quindi altre località isontine fino al Sacrario militare di Redipuglia per poi dirigersi verso Palmanova (Udine) attraverso la A4. Alle 17.30 la Fiamma è attesa a Udine: si parte da via Cividale per giungere a piazza Libertà. Sono 37 i volti di sport e spettacolo che vestiranno la tuta bianca, tra cui la bandiera del basket udinese e regionale Michele Antonutti; la conduttrice tv Lodovica Comello; l’ex calciatore Luigi De Agostini, nazionale azzurro ai mondiali di Italia ’90, seguiti dalla campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano; il mezzofondista Venanzio Ortis, medaglia d’oro e argento agli Europei di Praga ’78; la ginnasta di ritmica Tara Dragas, portacolori dell’Asu Udine, medaglia di bronzo alla World Cup di Baku al nastro e protagonista ai mondiali di specialità di Rio de Janeiro e l’ex calciatrice Alessia Tuttino, bandiera del Tavagnacco Calcio e della nazionale italiana. Il viaggio della Fiamma proseguirà la mattina di domenica 25 gennaio a Pordenone. A portarla saranno 28 tedofori, tra cui, l’87enne Umberto Coassin, che già resse la Fiamma alle Olimpiadi di Cortina 1956, la campionessa paralimpica 2024 di tennistavolo, Giada Rossi, e la campionessa mondiale di Nordic Walking, Rossella Viol. (ANSA).