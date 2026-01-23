Reduce dalla bella vittoria contro la Lazio allo stadio Olimpico, il Como torna in campo allo stadio Sinigaglia contro il Torino. Fischio d’inizio alle 15 di sabato. Cesc Fabregas recupera Addai. Morata sarà disponibile per la Coppa Italia, martedì con la Fiorentina. Per Diao tempi più lunghi. Lo stesso allenatore ha smentito le voci su una possibile cessione del capitano Da Cunha al Marsiglia. Alla viglia lariani sesti in classifica con 37 punti. Ospiti nel gruppone a centro graduatoria a quota 23.

Il mister biancoblù ha presentato l’incontro.