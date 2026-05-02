Tutto esaurito al Sinigaglia per Como-Napoli. Convocati Vojvoda e Sergi Roberto

Tutto esaurito al Sinigaglia per la gara di sabato tra Como e Napoli, match che si gioca oggi alle 18. Una sfida d’alta classifica, con un pensiero anche alla classifica e alla prospettiva di coppe europee per il prossimo anno. Cesc Fabregas, tecnico dei biancoblù, recupera Mergim Vojovoda e Sergi Roberto. I due, reduci da infortuni, sono stati regolarmente convocati.

“Il Napoli è una squadra cresciuta molto negli ultimi anni, sia in Europa sia in Italia – ha spiegato Fabregas in sede di presentazione – Finora ha disputato una grande stagione, con tanti meriti al gruppo e al mister. Penso sarà una bella partita, tra due squadre che vogliono proporre calcio, gestire il possesso e giocare con mentalità, coraggio e qualità. Quello che dobbiamo fare sempre, soprattutto in questo momento della stagione, è andare fino in fondo. Se c’è da correre cento metri in più, si corre. Solidità difensiva, mentalità e attenzione non possono mai mancare. Anche la riaggressione dopo la perdita del pallone è fondamentale e, nell’ultima partita, ho visto una risposta importante da parte dei ragazzi”.

“Stiamo disputando una buona stagione – ha concluso Fabregas – stiamo lottando partita per partita per arrivare il più in alto possibile, i ragazzi sono cresciuti tanto e l’anno prossimo speriamo possano fare uno, due, tre passi in avanti continuando a competere fino alla fine”.