Final Four di Champions Cup, Briantea84 per il terzo posto

L’obiettivo a questo punto è il podio continentale. Ma non il gradino più alto. Per la Ceam Briantea84 Cantù il sogno di conquistare la Champions Cup di basket in carrozzina è sfumato. Troppo forte, in semifinale, la squadra tedesca dei Thuringia Bulls, che si è imposta con un secco 90-36.

Una partita a senso unico – come testimonia il punteggio finale – nonostante un avvio di gara in equilibrio (8-8) dopo 4’ di gioco. Ma è stato il 37-7 nei successivi 16’ a spaccare la sfida. I canturini non sono più riusciti a riprenderla, con un netto -54 con poche vie di fuga.

Alla squadra brianzola oggi alle 15.30 non rimane che la finale per il terzo e quarto posto.

“Tutto quello che abbiamo preparato e pianificato è andato male – ha commentato coach Cristian Gomez, tecnico della Briantea – È molto difficile, non potevamo concedere nulla. Di fronte avevamo una squadra molto forte; ma noi ora dobbiamo ripartire e pensare alla finale per il terzo posto”.