Serie A 2026-2027, torna il Venezia. Verona e Pisa retrocesse in B

Il Venezia tornerà ad essere tra gli avversari del Como nella prossima stagione. Ad una giornata dalla fine la squadra veneta ha conquistato la promozione in A. Il punto decisivo nella gara in trasferta con lo Spezia, pareggiata per 2-2. Sfida diretta dal comasco Andrea Colombo.

Il Frosinone, che ha tre punti di vantaggio sul Monza di Patrick Cutrone è il favorito per la conquista della seconda promozione diretta.

Il terzo posto per la A 2026-2027 sarà assegnato ai playoff. Al di là del Monza, hanno la certezza di partecipare agli spareggi Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia (dove gioca l’ex Como Alessandro Gabrielloni). Si contenderanno l’ultimo posto Avellino, Cesena e Mantova.

C’è chi va a e chi viene: vincendo per 2-1 a Pisa nell’anticipo il Lecce ha condannato matematicamente alla B due squadre: lo stesso Pisa e il Verona. Proprio i veneti riceveranno i biancoblù lariani nel 36esimo turno di campionato.