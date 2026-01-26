(ANSA) – MILANO, 26 GEN – Il presidente della Lombardia Attilio Fontana non ha informazioni sulla presenza o meno di agenti dell’Immigration and Costums Enforcement americano durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Dalla Regione hanno spiegato che "rispondendo a una domanda dei giornalisti, che sottointendeva la presenza di ICE a Milano, non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo". "Il presidente Fontana – prosegue la nota – ha esclusivamente commentato, in via ipotetica, rispondendo a un’affermazione dei giornalisti che, qualora fossero presenti agenti incaricati della sicurezza, il loro ruolo sarebbe limitato alla tutela delle personalità statunitensi eventualmente presenti, come il Vicepresidente J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio, con l’unico obiettivo di garantirne l’incolumità personale". "Ogni altra interpretazione che attribuisca al presidente Fontana una conferma della presenza di agenti ICE – è la conclusione – non corrisponde a quanto dichiarato". (ANSA).