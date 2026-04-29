Pallacanestro Cantù, aumento di capitale e ridefinizione dell’assetto societario

L’assemblea straordinaria dei soci di Pallacanestro Cantù S.p.A., che si è riunita oggi nello studio del notaio Manfredi a Cantù, ha deliberato l’aumento di capitale sociale del club a 500mila euro.

Dopo questa operazione è stato ridefinito l’assetto societario di Pallacanestro Cantù, le cui quote azionarie risultano ora così ripartite:

-70% Cantù Next S.p.A

-20% Cantù Sports Holding S.r.l.

-10% Tutti Insieme Cantù S.r.l.

“Questo importante intervento strategico rafforza le basi finanziarie della società – spiega il comunicato della Pallacanestro Cantù – garantendo la stabilità necessaria per imprimere nuovo slancio agli investimenti e sostenere con rinnovata determinazione non solo le ambizioni sportive, ma anche la crescita organizzativa del club. L’operazione mira, inoltre, a consolidare il posizionamento di Pallacanestro

Cantù sul mercato, rendendola un interlocutore sempre più credibile e attrattivo per nuovi investitori e partner commerciali”.



“L’aumento di capitale si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo delineato nel piano industriale 2026–2028 – aggiunge il comunicato – Parallelamente, l’operazione rappresenta un ulteriore passo verso una partnership rafforzata con Legends Global, che evolverà in una collaborazione più ampia, strategica e strutturata che verrà presentata, congiuntamente al piano industriale, al termine della stagione

sportiva. Questo percorso è parte integrante di una visione più ampia, che trova il suo fulcro in Cantù Arena: un’opera destinata a rappresentare un asset infrastrutturale e un volano economico per l’intero territorio, generando valore condiviso all’interno di una struttura all’avanguardia e progettata per il futuro”.