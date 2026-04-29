Dehor, stop del Tar alla rimozione della struttura in piazza Perretta

Il Tar ha sospeso la rimozione della struttura esterna del Bar La Quinta di piazza Perretta, in centro Como. I gestori si sono rivolti al tribunale amministrativo della Lombardia per opporsi alla richiesta del Comune che, in base al nuovo regolamento sui dehors, prevedeva l’abbattimento del manufatto. Accolta la richiesta di sospensiva, in attesa dell’udienza nel merito fissata per il 20 maggio prossimo.

La quarta sezione del Tar di Milano, come spiegano i legali dei gestori del locale, Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, “ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, ravvisando i presupposti di estrema gravità ed urgenza”. Fino alla camera di consiglio del 20 maggio prossimo, il bar potrà proseguire la sua attività anche nella struttura esterna. E’ infatti sospeso il provvedimento di diffida alla rimozione e ordinanza di demolizione che era stato disposto dalla polizia locale.

“Nel merito – spiegano i legali – il ricorso si fonda sostanzialmente sull’inapplicabilità alla fattispecie concreta del regolamento edilizio come modificato, nella parte relativa ai dehors, in quanto il manufatto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, risulta autorizzato sotto il profilo edilizio, con concessione per l’uso del suolo pubblico ancora vigente. Si tratta pertanto di una struttura permanente che si ritiene non possa essere qualificata come chiusura stagionale disciplinata dal regolamento”.

La struttura esterna del bar di piazza Perretta, che si estende su via Ballarini, è stata montata oltre 40 anni fa ed è stata sempre utilizzata. “L’operatore economico – secondo quanto sostenuto dai legali nel ricorso – improvvisamente, senza alcuna ragione di interesse pubblico, viene privato della possibilità di esercitare appieno l’attività”.

La decisione che verrà presa dal tribunale dopo l’udienza nel merito del 20 maggio sarà determinante anche per altri locali che sono stati costretti a smantellare i dehors e che potrebbero valutare la via dell’azione legale.