(ANSA) – PORTO RECANATI, 26 GEN – Un violento incendio, forse innescato da un corto circuito di un elettrodomestico, è divampato poco prima delle 2.30 di stanotte all’undicesimo piano di un palazzo in via Salvo d’Acquisto a Porto Recanati (Macerata), la stessa via dove, poco lontano da questo edificio, insiste un altro ‘grattacielo’, l’Hotel House. Le persone residenti nel piano interessato dalle fiamme sono uscite autonomamente dal palazzo e non si segnalano feriti ma l’intero piano interessato dal fuoco è temporaneamente non fruibile anche a causa del denso fumo che si è diffuso. Sono intervenuti i vigili del fuoco con la quadra di Civitanova Marche e il rinforzo delle squadre di Macerata: i pompieri hanno impiegato tre autobotti e un’autoscala. L’incendio è stato spento e poi sono stati messi in sicurezza i locali interessati dal rogo, che sono stati dichiarati temporaneamente non fruibili. Sul posto anche le forze dell’ordine anche per verificare le cause dell’incendio. (ANSA).