(ANSA) – PADOVA, 26 GEN – Un carico di oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Padova, durante un controllo a un autoarticolato dove erano nascoste tra il carico di macchine per il caffè espresso, come carico "di copertura". Si tratta di uno dei fermi più rilevanti mai effettuati su strada in Veneto. Il conducente, di nazionalità moldava, è stato tratto in arresto per contrabbando aggravato di tabacchi, arresto convalidato dal Gip del Tribunale che ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia in carcere. Una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo Padova ha notato il mezzo nei pressi della tangenziale nord, decidendo di fermarlo per verificare la merce trasportata. Il carico, secondo i documenti di trasporto, doveva consistere in tre bancali di macchine per il caffè, nove di imballaggi e 21 di chicchi di caffè arabica, vendute da una torrefazione padovana a una società di Bruxelles (Belgio). All’apertura dei portelloni posteriori del semirimorchio frigo sono apparse le macchine da caffè dietro cui era stata nascosta altra merce avvolta da un telo. L’apertura di uno dei cartoni ha portato alla luce il carico di 35.082 stecche di sigarette di contrabbando, prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato e con i marchi contraffatti. Al conducente è stato anche contestato il reato di contraffazione aggravata. Le sigarette al dettaglio avrebbero causato l’evasione d’imposta di circa 1,4 milioni di euro tra accisa e Iva. (ANSA).