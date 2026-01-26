(ANSA) – VICENZA, 26 GEN – Sit-in di protesta stamani dei sindacati di polizia a Vicenza, dopo le poche assegnazioni arrivate con il nuovo piano del ministero dell’Interno. Sono sei gli agenti destinati alla Questura berica, che comprende anche il commissariato di Bassano del Grappa (Vicenza), a fronte di una trentina di pensionamenti previsti nel 2026 e che fanno della città la "cenerentola" del Veneto in termini di nuovo organico. Da qui la decisione di scendere in strada con una manifestazione itinerante, con tanto di volantinaggio incontrando nell’ordine Questore, Sindaco e Prefetto. "La mancata assegnazione di un congruo numero di nuovi agenti alla nostra provincia è il preludio ad un disastro annunciato – scrivono nel volantino i sindacati -. Questa provincia viene sempre sottovalutata. Non si può mantenere alto il livello di sicurezza contando solamente sulla buona volontà di colleghe e colleghi che fanno turni improponibili". (ANSA).