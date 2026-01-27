(ANSA) – ROMA, 27 GEN – "Bene la nomina di Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, come Commissario straordinario di Governo per l’area di Civitavecchia" dichiara Fabio Pagliari, Presidente Unindustria Civitavecchia. "Il Commissario avrà il compito di coordinare e velocizzare l’iter autorizzativo dei progetti di investimento presentati nell’ambito del Comitato Mimit, che riguardano in special modo i settori della logistica, delle nuove energie, dell’economia circolare e della Blue Economy, come condiviso nel documento unico sottoscritto tra gli attori istituzionali e le parti sociali del territorio. Roberta Angelilli – rileva Pagliari – conosce nel profondo tutta la situazione e questo le sarà d’aiuto per svolgere bene il ruolo che le è stato affidato. Ovviamente il fattore tempo è un elemento essenziale affinché si realizzino i progetti". "Si tratta di un passaggio molto importante: da oggi c’è una governance istituzionale chiara che può coordinare la transizione energetica, la riconversione industriale e il rilancio del tessuto produttivo locale. Civitavecchia ha tutti i numeri per diventare un modello nazionale. Ora c’è da impegnarsi tutti insieme. Come Unindustria continueremo a collaborare e a lavorare al fianco del Commissario Angelilli per favorire ancora di più la crescita di questo territorio". (ANSA).