(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Roberto Vannacci ha richiesto di depositare il marchio "Futuro nazionale" all’Ufficio brevetti europei, come risulta dal sito dello European union intellectual property network. "E’ solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘generazione Decima’", ha chiarito all’ANSA il vicesegretario della Lega ed eurodeputato. La richiesta è stata presentata il 24 gennaio scorso e la domanda risulta in fase di esame. Tra le specifiche della richiesta ci sono – si legge sul sito – la possibilità di usare il marchio su "manifesti pubblicitari, depliant, libri manifesto, insegne pubblicitarie" e per "servizi nell’ambito della politica" tra cui vengono elencati "organizzazione di manifestazioni politiche, di riunioni politiche; consulenza in materia di campagne politiche". (ANSA).