(ANSA) – TORINO, 28 GEN – La collina di Torino è stata imbiancata da una breve nevicata, abbastanza fitta però da lasciare a terra quanto basta ai bambini per costruire pupazzi nel pomeriggio. Il resto del capoluogo è stato invece toccato solo dalla pioggia, pur con temperature poco sopra lo zero. Lo stesso per le città del resto del Piemonte, tranne che per il Cuneese e l’Astigiano, dove in nottata era nevicato per poco anche in pianura, ma non abbastanza da non sciogliersi in giornata. (ANSA).