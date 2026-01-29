(ANSA) – OSIMO, 29 GEN – Impresa, e inclusione. È stata inaugurata oggi a Osimo ‘Frolla land’, la nuova sede di Frolla microbiscottificio, cooperativa sociale che dà lavoro a 35 ragazzi con disabilità. Alla cerimonia erano presenti la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, la sindaca di Osimo Michela Glorio e l’assessore regionale delle Marche alla Sanità e ai servizi sociali Paolo Calcinaro. Il nuovo spazio, più grande e moderno, nasce come luogo di condivisione, scambio e crescita, dove tutti possono esprimersi, confrontarsi, divertirsi e creare nuove opportunità, valorizzando al meglio le competenze individuali. Un nuovo capitolo per la cooperativa fondata da Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo, che prende forma anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso il "Programma formula", in collaborazione con Cesvi. Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione banca dei territori guidata da Stefano Barrese, è stato sostenuto tramite una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding For funding, dedicata a iniziative di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In quattro mesi sono stati raccolti oltre 100mila euro grazie al contributo di cittadini, imprese e della banca. ‘Frolla land’ rappresenta un ulteriore simbolo di inclusione per la cooperativa, perché consentirà a nuovi ragazzi e ragazze con disabilità di entrare nel mondo del lavoro e di esprimersi all’interno di un’impresa collettiva impegnata ogni giorno nella valorizzazione delle competenze. Il progetto ha creato nuovi spazi di condivisione aperti all’intera comunità, compresi i più piccoli, e permetterà di coinvolgere quattro ulteriori persone con disabilità, oltre agli attuali dipendenti, attraverso assunzioni o tirocini. I nuovi locali ospiteranno eventi, laboratori, riunioni, presentazioni di libri, iniziative culturali, attività di formazione e team building per le aziende. È stato inoltre realizzato un playground dedicato ai bambini del territorio per l’organizzazione di eventi privati, insieme a un nuovo bar per colazioni e aperitivi e a uno shop con tutti i prodotti del laboratorio di Frolla, dai biscotti dolci e salati alla cioccolata e ai dolciumi. La creazione di ‘Frolla land’ risponde anche all’esigenza di dislocare gli eventi rispetto alla sede produttiva, che continuerà a ospitare la produzione dei biscotti e la vendita al pubblico, e al bisogno delle persone con disabilità assunte, spesso non autosufficienti, di raggiungere più facilmente il luogo di lavoro, situato in una posizione strategica e ben servita dai trasporti pubblici. Un aspetto che rafforza le competenze professionali, il senso di appartenenza e l’inclusione sociale. (ANSA).